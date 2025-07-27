Motosiklet Kazasında 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Batman'ın Gercüş ilçesindeki motosikletin elektrik direğine çarptığı kazada bacağı kopan sürücü Muhammed Bilal Gündüz (17) kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),