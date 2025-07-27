Motosiklet Kazasında 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bacağı kopan sürücü Muhammed Bilal Gündüz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KURTARILAMADI
Batman'ın Gercüş ilçesindeki motosikletin elektrik direğine çarptığı kazada bacağı kopan sürücü Muhammed Bilal Gündüz (17) kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel