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Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle çarpışan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü Enes Ege Akkeçi, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Enes Ege Akkeçi (14), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi E 96 Karayolu altgeçit mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Murat U.'nun kullandığı 49 AN 787 plakalı kamyonet ile Enes Ege Akkeçi yönetimindeki 45 ARZ 302 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akkeçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Akkeçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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