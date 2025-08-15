Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü kontrolü kaybederek kaza yaptı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Pursaklar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi Çankırı Bulvarı Akyurt istikametinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce savrulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralı olduğu belirlendi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
