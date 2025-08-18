Motosiklet Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Adamın Acı Hikayesi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir motosiklet kazası geçiren 34 yaşındaki Serkan Er, 4 aylık tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Er'in çalışma hayatı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde devam ediyordu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaklaşık 4 ay önce motosiklet kazası geçiren kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kullandığı motosikletle kaza yaparak ağır yaralanan Serkan Er (34) yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Er'in İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
