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Motosiklet Kazası Sonucu Arkadaşlarını Kaybeden Genç, Sürüş Güvenliği İçin Bilgilendirici Videolar Hazırlıyor

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Karabük'te 2 yakın arkadaşını motosiklet kazasında kaybeden Emirhan Tosun, sürüş güvenliğine dikkati çekmek için bilgilendirici videolar hazırlıyor. Tosun, deneyimlerini diğer sürücülere aktarmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla motosiklet üzerinde teknik bilgiler ve sürüş sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında videolar çekiyor.

Karabük'te 2 yakın arkadaşını motosiklet kazasında kaybeden Emirhan Tosun, sürüş güvenliğine dikkati çekmek için bilgilendirici videolar hazırlıyor.

Bir firmada mühendis olarak çalışan 30 yaşındaki Tosun'un yakın arkadaşlarından Tevfik Arayıcı 9 Aralık 2023'te, Sefa Tulumoğlu ise 16 Haziran'da motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Tosun, sürüş güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için bilgilendirici videolar çekmeye karar verdi.

Tosun'un son 1 aydır motosiklet kullanırken yaptığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı çekimler, geniş izleyici kitlesine ulaştı.

"Tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum"

Emirhan Tosun, AA muhabirine, 8 yıldır farklı türlerde motosiklet kullandığını, bu sayede deneyim kazandığını söyledi.

Deneyimlerini diğer sürücülere aktarmak için videolar çektiğini belirten Tosun, "Sürücülerin trafiği okumalarını ve kazaların önüne geçmeyi amaçlıyorum." dedi.

Tosun, trafikte motosiklet sayısının arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Motosiklet kazasında bir kişinin bile öldüğü haberlerini görmek istemiyorum. Bu doğrultuda tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Son 8 ayda 2 yakın arkadaşımı kaybettim. O yüzden bu tarz içerikler çekmeye başladım. Videolarımda motosiklet üzerinde hem teknik hem de sürüş sırasında nelere ihtiyaç duyulur, kazayı nasıl öngörebiliriz, kazaların önüne nasıl geçebiliriz, özetle yolu okumaktan ve motosikletimize hakim olabilmekten söz ediyorum."

Yeni motosiklet alacaklara öncelikle ekipmanlarını edinmelerini tavsiye eden Tosun, "Ekipmana alışmalarını, ekipmanı bir kültür haline getirmelerini, motosikletle trafiğe çıkmadan önce trafiğe kapalı alanlarda motosikletin tepkilerine alışmalarını, trafiğe çıktıktan sonra da yeterli takip mesafesi bırakarak yolu izleyebilmelerini ve yola odaklanmalarını tavsiye ederim." dedi.

Tosun, motosiklet sürücüsünün, çoğu zaman daha hızlı olmak için değil görüş alanını artırmak için sollama yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Motosiklet diğer araçlara göre daha yavaş durabilen bir taşıt. O yüzden fren mesafemin daha uzun olması lazım. Bu nedenle görüşümün geniş olması lazım. Arkadan sıkıştırılmıyorsam, yeterli takip mesafesi koyabiliyorsam, son anda önümdeki aracı sollama refleksim yerine arka planda kalıp güvenli takip mesafesinde sürebilirim. Trafik sıkışıksa sollamak durumundayım çünkü asıl mesele bir an önce onu geçme isteği değil, görüş alanımı artırıp tehlike olasılıklarını hesaplayabilmem."

Kaynak: AA / Güncel

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