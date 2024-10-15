Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Kazası Sonrası 33 Günlük Hayat Mücadelesi Sonuçsuz Kaldı

Motosiklet Kazası Sonrası 33 Günlük Hayat Mücadelesi Sonuçsuz Kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan 57 yaşındaki Mustafa Tekdemir, hastanede 33 gün süren tedavisinin ardından yaşamını kaybetti.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kullandığı motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan Mustafa Tekdemir (57), tedavi gördüğü hastanede 33 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 12 Eylül'de Domaniç-Tavşanlı kara yolu Güney köy mevkisinde meydana geldi. Ana yola çıkan Mustafa Tekdemir idaresindeki motosikletle, A.E. yönetimindeki 34 FCV 357 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Tekdemir'e, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 33 gündür tedavi gören Tekdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Domaniç Kütahya Ulaşım Sağlık Güncel Kaza

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
Hamile kadın metrobüste doğum yaptı

Metrobüste doğum yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victoria's Secret televizyonda yok mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı Bir Gece Masalı canlı izle! 15 Ekim Salı Bir Gece Masalı 7. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Bankası'na neden girilmiyor? CANLI maç izle! (İSPANYA SIRBİSTAN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! İspanya Sırbistan nereden izlenir? Ankaralı Turgut hasta mı, kanser mi, sağlık durumu ne? Ankaralı Turgut son hali ne? Meltem Miraloğlu rehin mi tutuluyor, Meltem Miraloğlu kimdir? 16 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Koç, İkizler burcu yorumu! 16 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya'dan bakıldığında Ay'ın her gece farklı görünmesinin sebebi nedir? Rojin Kabaiş öldü mü, öldürüldü mü? Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.