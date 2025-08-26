Motosiklet Kazası: Kaybolan Kadın Jandarmaya Konum Göndererek Bulundu

Motosiklet Kazası: Kaybolan Kadın Jandarmaya Konum Göndererek Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik'te kaza yapan Aynur İ., çalılıklarda kayboldu. Jandarmaya konum atarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan motosikletiyle kaza yapan Aynur İ., kaybolduğu çalılıkların arasında jandarmaya attığı konum sayesinde bulundu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir istikametine seyir halinde olan Aynur İ. yönetimindeki 16 BJV 973 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çalılıklara devrildi. Kazada yaralanan Aynur İ., bulunduğu bölgede kimse tarafından fark edilmeyince yardım istediği jandarma ekiplerine konum attı. Aynur İ., ekiplere attığı konum sayesinde bulunduğu yerden kurtarılırken, ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.