Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı Adem Kulaksız (72) yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Millet Caddesi Yeni Garaj Yolu'nda meydana geldi. Minibüsten inip, yolun karşısındaki Turgutlu Otogarı'na geçmek isteyen Adem Kulaksız'a, Enes Başol'un (32) kullandığı 45 AGR 571 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, başını beton zemine çarpan Kulaksız yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adem Kulaksız, ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kulaksız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza otogarın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin Kulaksız'a çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)