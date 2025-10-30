Haberler

Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 22 yaşındaki Alper Zorlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın nedeni sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olarak belirlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alper Zorlu (22) idaresindeki 34 KVE 728 plakalı motosiklet, Osmaneli-İznik kara yolunun Hisarcık köyü Beşevler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, Osmaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
