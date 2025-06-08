Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Emine Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi'nde önceki gün Yaşar K.Ö. yönetimindeki 11 ACK 617 plakalı motosikletin çarptığı 19 yaşındaki Emine Aydın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşar K.Ö'nün kullandığı motosiklet, 6 Haziran'da yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Aydın'a çarpmış, kazada sürücü ile yaya yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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