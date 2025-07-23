Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. Kaza, Konak Tünelleri yakınında meydana geldi.
İzmir'in Konak ilçesinde motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
Erdem U. (23) idaresindeki 35 BUK 124 plakalı motosiklet, Konak Tünelleri'ne yakın yolun karşısına geçmeye çalışan Kenan Özkan'a (58) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erdem U. ise ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel