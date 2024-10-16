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Motosiklet Kazası Balıkesir'de Can Aldı

Motosiklet Kazası Balıkesir'de Can Aldı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Umut Aşkınoğlu hayatını kaybetti, arkadaşı Yalçın Kurt ağır yaralandı. Alev alan motosikletten çıkan yangında, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldılar.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde bir iş yerinin duvarına çarpan motosiklet alev aldı. Alevlerin arasında kalan sürücü Umut Aşkınoğlu (27) yaşamını yitirirken, arkadaşı Yalçın Kurt ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, Şener Uğur Sokak'ta meydana geldi. Umut Aşkınoğlu yönetimindeki 07 Y 2961 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yanmaya başlayan motosiklet altında sıkışan Aşkınoğlu ile arkasında bulunan arkadaşı Yalçın Kurt, alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla Aşkınoğlu ile Kurt alevlerden uzaklaştırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Umut Aşkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Yalçın Kurt ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın Kurt, burada yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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