Motosiklet Kaskında Uyuşturucu Bulundu: Bir Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet kaskında uyuşturucu taşıdığı tespit edilen İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde 0,97 gram sentetik uyuşturucu, 0,81 gram esrar ve 9 sentetik hap ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet kaskının içine uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı.

Fatih Mahallesi'nde uygulama yapan Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletli İ.Ö'nün (36) durumundan şüphelendi.

Yapılan kontrolde ekipler, motosiklet kaskının içinde gizlenmiş halde 0,97 gram sentetik uyuşturucu, 0,81 gram esrar, 9 sentetik uyuşturucu hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu

Mert Hakan'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.