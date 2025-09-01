Motosiklet Kaskında Uyuşturucu Bulundu: Bir Gözaltı
Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet kaskında uyuşturucu taşıdığı tespit edilen İ.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrolde 0,97 gram sentetik uyuşturucu, 0,81 gram esrar ve 9 sentetik hap ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet kaskının içine uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı.
Fatih Mahallesi'nde uygulama yapan Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletli İ.Ö'nün (36) durumundan şüphelendi.
Yapılan kontrolde ekipler, motosiklet kaskının içinde gizlenmiş halde 0,97 gram sentetik uyuşturucu, 0,81 gram esrar, 9 sentetik uyuşturucu hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel