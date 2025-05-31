Motosiklet Kaldırımdaki Panoya Çarptı, Aileyi Kıl Payı Kurtardı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletin kaldırımdaki panoya çarpması sonucu sürücü yaralandı, o sırada bebekleriyle yürüyen bir aile kazadan kıl payı kurtuldu.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, seyir halindeki motosikletiyle kaldırımdaki panoya çarpan sürücünün, o sırada bebekleriyle yürüyen aileye çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu. Kaldırımda bebekleriyle yürüyen ailenin yanından geçen motosiklet, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.