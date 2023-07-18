Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sarımeşe Mahallesi Suadiye Yolu Caddesi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde M.B. idaresindeki 41 ADF 762 plakalı Tofaş marka otomobil ile 41 AKF 349 plakalı S.U. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar savrularak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan T.T., motosiklet sürücüsü S.U. ve motosiklette yolcu olan küçük yaştaki oğlu B.U. yaralandı. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.