Motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

BATMAN - Batman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gülbereşk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Caddesi'nden yeni hal yoluna girmek isteyen otomobil ile motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.