Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Müftü Mahallesi Çetin Apatay Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan M.Y.'nin kullandığı 16 SGU 77 palakalı otomobil ile tali yoldan ana yola seyreden M.S. idaresindeki 67 ACV 393 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yaralanırken kazayı gören vatandaşlar sürücüsünün yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.