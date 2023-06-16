Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Müftü Mahallesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yol ayrımı istikametine seyir halinde olan H.T. idaresindeki 67 ACY155 plakalı motosikletle, tali yoldan dönmek isteyen T.U. idaresindeki 34 GU 0577 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, araç sürücüsü motosiklet sürücüsünün kendisini iyi hissettiğini söylemesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Kazayı gören vatandaşlar motosiklet sürücünün yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünün hastaneye gitmek istemesi üzerine kazaya karışan otomobil sürücüsüne ulaşıp kendisini ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.