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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç arasından geçmeye çalışırken öndeki aracın durması sonucu otomobil ile çarpışan 34 GNZ 605 plakalı motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri ile vatandaşlar yaptı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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