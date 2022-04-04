Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Ankara-Eskişehir Karayolu Dortyol Kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

(Gökşen Efe/ İHA)

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet, Otomobil, Polatlı, Ankara, Güncel, Haberler

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