Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Ankara-Eskişehir Karayolu Dortyol Kavşağında meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

(Gökşen Efe/ İHA)