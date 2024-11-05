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Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir motosikletin minibüsle çarpışması sonucu B.P. (53) ve K.P. (18) yaralandı. Kazanın, motosikletin sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken gerçekleştiği bildirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosikletin minibüsle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

B.P. (53) yönetimindeki 58 AEF 725 plakalı motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Ş.U'nun (55) kullandığı 58 M 9666 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.P. ile motosikletteki K.P. (18) yaralandı.

Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Motosiklettekilerin, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmaya çalışırken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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