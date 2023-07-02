Motosiklet ile minibüs çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 Temmuz akşamüzeri bir motosiklet ile minibüsün çarpıştığı ve 27 yaşındaki Fizyoterapist Abdullah K.'nın hayatını kaybetmesine neden olan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazada minibüs sürücüsü aniden şerit değiştirmek isterken karşı şeritten gelen motorun çarpması ile motosiklet üzerindekilerin yola savrulması ve minibüs şoförünün panik anları kameraya anbean yansıyor.

Olay, geçtiğimiz 1 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Mustafa Münir Elgin Bulvarı Yalancıboğaz yolu Marmaris Marina Kavşağı'nda meydana geldi. Yalancıboğaz tarafına seyir halinde iken, karşı taraftan gelerek şerit değiştirip sağa dönüş yapmak isteyen 70 yaşındaki yat teknikeri Alman vatandaşı Christian M.'nin kullandığı minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Abdullah K. hayatını kaybederken, arkadaşı Emre T. ağır yaralandı. 27 yaşındaki Fizyoterapist Abdullah K. ağır yaralı olarak alındığı ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Arkasında oturan meslektaşı Fizyoterapist Emre T. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği bilgisi edinildi. Minibüs sürücüsü Christian M., Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı ile polis merkezinde gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İlçe trafik ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmaları devam ederken, kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.