Motosiklet ile kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Güncelleme:
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletten düşen Burak Arpacı yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletten düşen Burak Arpacı yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi'nde meydana geldi. Burak Arpacı yönetimindeki 34 HOH 005 plakalı motosiklet ile Bakım Caddesi'nden çıkan Sinan K.'nin kullandığı 34 HA 3235 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosikletten düşen Burak Arpacı, yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Burak Arpacı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Arpacı'nın vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
