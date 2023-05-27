- Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet yan yoldan ana yola çıkış yapmak isteyen tüp yüklü bir kamyonete yandan çarptı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü de hafif yaralandı.

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BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir motosiklet yan yoldan ana yola çıkış yapmak isteyen tüp yüklü bir kamyonete yandan çarptı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü de hafif yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Yeniköy yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Ramazan Özçelik idaresindeki 16 LG 938 plakalı motosiklet, tüp depolarının bulduğu bölgeden ana yola çıkış yapmak isteyen Kemal Yurdabayrak yönetimindeki 16 VY 852 plakalı tüp yüklü kamyonete yandan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Özçelik ağır yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaskı takılı olan motosiklet sürücüsünün vücudundan ve başından yaralandığı belirlenirken, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ramazan Özçelik daha sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Başından yaralanan kamyonet sürücüsü Kemal Yurdabayrak ise bir başka ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.