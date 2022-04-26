Motosiklet ile jip kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da jiple kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, motosiklet kullanılmaz hale geldi. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 KOG 07 plakalı motosiklet sürücüsü Ö.A. (20), karşı yönden gelen kamyonetin sola dönmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Yolun soluna geçerek kamyonetten kurtulmaya çalışan A.Ö., 16 AAY 984 plakalı jipe çarpmaktan kurtulamadı.

Kafa kafaya çarpışan motosiklet çarpmanın sonucu kullanılmaz hale gelirken, hafif sıyrıklarla kazayı atlatan A.Ö., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(Salih Bilal Aslan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel