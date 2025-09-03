Motosiklet ile Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosikletin bisikletle çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Y. Ö'nün (31) kullandığı 09 ART 724 plakalı motosiklet, Erbeyli Mahallesi'nde S.Ç'nin (53) kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel