Motosiklet Hırsızlık Şebekesi Mağdurları Sosyal Medyada Biraraya Geldi

İSTANBUL'da motosikletleri, bir hırsızlık şebekesi tarafından çalınan mağdurlar sosyal medya üzerinde haberleşerek biraraya geldi. Adım adım iz süren güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan ve şikayette bulunan mağdurlar, motosikletlerini çalanların bir an önce yakalanmasını, motosikletlerinin de kendilerine verilmesini istiyor.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde motosikletleri hırsızlık şebekesi üyeleri tarafından çalınan mağdurlar sosyal medya üzerinden haberleşerek biraraya geldi. Hırsızlık mağdurları, hırsızların özellikle satılık motosiklet ilanlarından yola çıktığını belirtiyor. Motosikletleri satın alma bahanesiyle görmeye geldiklerini söyleyen mağdurları, şebeke üyelerinin hepsi yan yöntemi kullandığını ve motosikletleri çaldıktan sonra başkalarına satmaya çalıştıklarını söylüyor. Hırsızlık şebekesi üyelerinin yakalanmasını isteyen mağdurlar motosikletlerinin de bir an önce kendilerine verilmesini istiyor.

"MOTORU İNCELEME BAHANESİYLE TEHDİTLE GASBEDİYORLAR"

" MOTOSİKLETİM ÇALIŞTIĞIM FİRMANIN OTOPARKINDAN ÇALINDI"

"POLİS EKİPLERİYLE MOTOSİKLETLERİMİZİ ARIYORUZ"

Motosikleti Ramazan Bayramı'ndan önce Sarıyer'den çalınan Kürşat Taşdemir ise, "Şahıs motora bakmaya geliyor Bir tur atayım diyor. O sırada biniyor. Motoru alıp gidiyor. Şu anda 450 bin TL civarında değeri. Güvenlik kameraları tutanaklar herşey mevcut bize" diye konuştu. Motosikletini çaldıran Hakan Gökçe ise, " Toplanıp böyle polis ekipleriyle motosikletlerimizi arıyoruz. Şahıslar aynı. Kişiler aynı oluyor ama nedense salınıyor. Hiçbir şekilde karakollardan bize dönüş olmuyor. Biz kendi imkanlarımızla bulmaya çalışıyoruz . Motorumuzu bize parayla satmaya çalışıyorlar. Kendi motorumuzu parayla almak zorunda kalıyoruz. Kimse bize motorumuzu geri vermiyor. Bunun bir cezası mı yok anlamadım. Adamın 40-50 dosyası var motor çalmaktan Adam elini kolunu sallayarak geziyor " dedi.