Motosiklet Hırsızlığından Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet hırsızlığından aranan şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uzun süredir motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak aranan 18 yaşındaki S.T.'nin saklandığı yeri tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. İlçedeki birçok motosiklet hırsızlığı olayına karışan S.T. polis ekiplerinin düzenledikleri bir operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanan S.T. cezaevine gönderildi. - MUĞLA