Motosiklet Hırsızlığına 7 Yıl Hapis Cezası

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Adana'nın Seyhan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinden motosiklet çaldığı iddia edilen sanık, 'nitelikli hırsızlık' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı beraatini talep etti ancak mahkeme cezalandırdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinden motosiklet çaldığı iddia edilen sanık, "nitelikli hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.G. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Kasım 2024'te sanık İ.G'nin saat 03.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan S.A'ya ait müstakil evin bahçesinde bulunan motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Yapılan tespitler sonucunda motosikleti İ.G'nin aldığına dair tam kanaate ulaşıldığını ifade eden savcı, sanığın "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Müşteki S.A'nın avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını bildirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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