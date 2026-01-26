Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.B. tutuklandı. Çalınan motosiklet, zanlının evinde bulundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ocak'ta bir motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Kimliği belirlenen şüpheli E.B. gözaltına alındı. Zanlının evinde çalınan motosiklet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel