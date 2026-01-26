Haberler

Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.B. tutuklandı. Çalınan motosiklet, zanlının evinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ocak'ta bir motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

Kimliği belirlenen şüpheli E.B. gözaltına alındı. Zanlının evinde çalınan motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
