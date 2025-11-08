Haberler

Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Ankara'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli, kar maskesi takarak gerçekleştirdiği hırsızlık sonucu tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Başkentte, kar maskesi takarak 4 farklı ilçede motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ekim ayında Sincan, Keçiören, Kahramankazan ve Yenimahalle'de meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu, hırsızlığın iki şüpheli tarafından kar maskesi takılarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerden S.C, çaldığı motosikletle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
