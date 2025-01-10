Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.B. adlı şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Hırsızlığa ilişkin teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan kişi, çalınan motosikletin sahibiyle buluşturulmuş.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak'ta Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli E.B'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul'da bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel