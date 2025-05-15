Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Gözaltına Alındı

Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Gözaltına Alındı
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Şişli'de komşusunun motosikletini çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. (26), adliyeye sevk edildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin motosikleti çaldıktan sonra kıyafet değiştirdiği görüldü.

Şişli'de komşusunun motosikletini çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Y.Ü.Ö'nün Şişli'deki evinin önünden motosikletinin çalınmasına ilişkin yapılan çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliği tespit edildi.

Sorgulamasında 2 adli sicil kaydı bulunan şüpheli M.A. (26), gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelinin evin önünde park halindeki motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin motosikletle uzaklaşmasının ardından tenha bir sokakta durarak kıyafet değiştirmesi yer aldı.

Şüphelinin, başka bir hırsızlık yapmak için kıyafetini değiştirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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