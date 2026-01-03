Haberler

Büyükçekmece'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarından yapılan motosiklet hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletleri çaldıkları belirlenen 18 yaşından küçük 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Motosikletlerin çalınma anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Haberler.com
500

