Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 5 motosiklet çaldıkları tespit edilen ve cezaevinden yeni çıkan 2 zanlı tutuklandı. Hırsızlığın önüne geçmek için başlatılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve operasyon düzenlendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 5 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve bir süre önce cezaevinden çıktıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki 40 güvenlik kamerasındaki 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin bir süre önce cezaevinden çıkan B.E.H. ve F.Y. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda 5 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
