Akşehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Güncelleme:
Akşehir'de motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli, polis tarafından Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Akşehir'de farklı mahallelerden motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı.

İlçede son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekipler, olayların yaşandığı bölgelerde bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilerin Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Yeşilyurt Mahallesi nüfusuna kayıtlı İ.A, A.G. ve M.D. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müşterek operasyon sonucunda Çay ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Akşehir'e getirilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve motosiklet hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A. ve A.G. tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
