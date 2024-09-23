Ümraniye'de Polise Saldırı: Bir Polis Şehit Oldu

(İSTANBUL) Ümraniye Ihlamurkuyu'da çeşitli suçlardan 26 suç kaydı olan, dün yakalanan ancak firar eden 19 yaşındaki Y.E.Ç.'yi tekrar yakalamak için gece yarısı operasyon yapan polislere ateş açıldı. Arbede sırasında polisin silahını kaparak ateş açan şüpheliye polisler karşılık verdi. Çıkan çatışmada 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Yaralanan polislerden biri ile şüphelinin annesinin tedavisi devam ediyor. Olay nedeniyle Ümraniye'de hareketli saatler yaşanırken Y.E.Ç. de ilerleyen saatlerde yaralı şekilde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan ve firar eden Y.E.Ç. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Y.E.Ç.'yi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde kıstıran polisler gözaltına almak istedi. O sırada çıkan arbedede şüpheli, bir polis memurunun silahını kaparak etrafa ve polislere ateş açtı. Kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, şüpheliye karşılık verdi, ancak açılan ateşte ağır yaralandı. Çatışmada şüphelinin annesi P.G. (43) ve polis memuru K.H.S. de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"22.09.2024 tarihinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şüpheli şahıs 23.09.2024 tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yalanmış, görevli memurun silahını alarak memurlara ve çevredeki şahıslara ateş etmeye başlamıştır. Ş.Y. (27) isimli kadın polis memuru şüpheli şahsın açtığı ateşe karşılık vermiştir.

Olay esnasında yaralanan görevli memurlar ve şüpheli şahsın annesi olan P.G.(43) ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, kahraman polisimiz Ş.Y. sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. K.H.S. isimli polis memuru ve P.G. isimli şahsın hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Y.E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaralı şekilde gözaltına alınmış, 'kasten öldürme-kasten yaralama' suçlarından tahkikat işlemlerine başlanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz."