Motosiklet hırsızlığı kamerada: Önce keşif yaptı, sonra çalıp kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'da gözüne kestirdiği motoru çevreyi kontrol ettikten sonra çalan hırsız, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında park edilmiş halde duran yarış motorunu gözüne kestiren hırsız, sokakta bir tur atarak çevreyi kontrol etti. Ardından motorun etrafında bir tur attı, ve motoru çalıştırarak kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.