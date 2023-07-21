Motosiklet hırsızlığı kamerada: Önce keşif yaptı, sonra çalıp kayıplara karıştı
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Bursa'da gözüne kestirdiği motoru çevreyi kontrol ettikten sonra çalan hırsız, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Motosiklet hırsızlığı kamerada: Önce keşif yaptı, sonra çalıp kayıplara karıştı
BURSA - Bursa'da gözüne kestirdiği motoru çevreyi kontrol ettikten sonra çalan hırsız, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında park edilmiş halde duran yarış motorunu gözüne kestiren hırsız, sokakta bir tur atarak çevreyi kontrol etti. Ardından motorun etrafında bir tur attı, ve motoru çalıştırarak kayıplara karıştı.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel