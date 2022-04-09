MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler

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MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'de, sokakta park halindeki bir motosiklet çalındı.

İZMİR'de, sokakta park halindeki bir motosiklet çalındı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde, geçen 27 Mart'ta, sokakta park halinde duran Sait Karakaya'ya ait motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Motosiklet sahibi polis şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden şüphelinin bir süre motosikleti sürüklediği, ardından direksiyon kilidini kırıp, uzaklaştığı belirlendi.

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet, 27 Mart, Polis, Güncel, Haberler

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