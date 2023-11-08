Motosiklet hırsızlarına JASAT operasyonu

Hırsızlar JASAT'tan kaçamadılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet hırsızları JASAT'ın çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları olayları ile ilgili olayların aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesi maksadı ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından özel ekip oluşturuldu.

Özel ekibin titiz ve ayrıntılı araştırmaları sonucunda, çalınan motosikletlerin şase ve motor numaralarının kazınıp, parçalarının değiştirilerek kullanıldığı tespit edildi.

Olay yeri ve çevresinde detaylı kamera araştırmaları neticesinde şüpheli şahısların olay yerinde keşif yaptıktan sonra çok kısa sürede motosikleti çaldığı görüldü. Yapılan detaylı kamera araştırmaları ve takiplerden şüpheli şahısların eşkalleri belirlendi. Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdikleri operasyon ile şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, motosiklet parçaları ele geçirdi.

3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı suçlardan kayıtları olduğu ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler adlı makamlara sevk edildi.