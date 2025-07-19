Motosiklet Hırsızlarına Büyük Darbe: 7 Şahıs Yakalandı

Motosiklet Hırsızlarına Büyük Darbe: 7 Şahıs Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonda motosiklet hırsızlığı yapan 7 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çalıntı motosikletler ve usulsüz hurdaya çıkarılmış araçlar ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, motosiklet hırsızlı yapıp, bu motosikletlerin şase numaralarını kazıdıktan sonra satışını yaptığını belirlenen iki iş yerine operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aramalarda, 16 usulsüz hurdaya çıkarılmış, 12 tescilsiz, 2 çalıntı, 2 şase numarası kazınmış, 2 trafikten men edilmiş ve 1 haciz yakalamalı motosiklet ile 1 çalıntı plaka ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, "7 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' eyleminden adli işlem başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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