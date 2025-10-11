Haberler

Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

İstanbul'un Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, önceki suç kayıtlarıyla birlikte tutuklandı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.

İstanbul'un Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy ve Ümraniye'de iki kişinin, motosikletlerinin çalındığına yönelik ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek her 2 motosiklet hırsızlığını aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüpheliler K.A. (27) ile H.K'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden K.A'nın daha önce çeşitli suçlardan 18, H.K'nin ise 15 kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Motosikletlerin çalınma anları güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
