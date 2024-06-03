Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Hırsızları TIR Şoförlerini Soyarken Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de çalıntı motosikletle TIR şoförlerinin para ve telefonlarını çalan 2 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler suçüstü yakalanarak tutuklandı.

MERSİN'de çalıntı motosikletle TIR şoförlerinin para ve telefonlarını çalan 2 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, kente nakliye için gelen TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çaldıkları motosikletin hem plakasını değiştirip hem de kask ve maske ile yüzlerini gizleyerek, şoförlerin paralarını ve telefonlarını çaldıkları aynı zamanda 7 farklı hırsızlık olayının da şüphelileri oldukları tespit edilen H.B. ve E.Ö., bir TIR'dan hırsızlık yaparken ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anları ve şüphelilerin yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Mersin Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title