Motosiklet Hırsızları Antalya'da Yakalandı

Çorum ve Yozgat'tan çaldıkları motosikletlerle Antalya'ya giden 2 hırsız, düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Çorum ve Yozgat'ta 2 motosiklet hırsızlığına karıştığı iddiasıyla Antalya'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde 33 MB 5265 plakalı motosikletin park halindeyken çalındığı ihbarı üzerine Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Çevredeki 30 güvenlik kamerasından 52 saatlik video görüntüyü izleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin Hıdır A. (20) ve Radad A. (18) olduğunu belirledi.

2 şüphelinin son olarak Antalya'da bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Yozgat'tan çaldığı motosiklet ile Çorum'un Alaca ilçesine, burada çaldıkları ikinci motosiklet ile de Antalya'ya gittikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

