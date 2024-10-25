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Motosiklet Hırsızları Aksaray'da Yakalandı

Motosiklet Hırsızları Aksaray'da Yakalandı
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Aksaray'da bir binanın bodrum katından motosiklet çalan Ramazan Teker ve Ozan Ozan, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. İki hırsızın suç kayıtları 20'şer adet. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AKSARAY'da bir binanın bodrum katından motosiklet çalan Ramazan Teker (32) ve Ozan Ozan (26), polis tarafından yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan 20'şer kaydı bulunan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, 16 Ekim Çarşamba günü Şamlı Mahallesinde meydana geldi. Bir binanın bodrum katındaki motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Durumu fark eden motosiklet sahibi, polise haber verdi. Hırsızlık anına ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin 'Hırsızlık' suçundan 20'şer kaydı olan Ramazan Teker ile Ozan Ozan olduğunu tespit etti. Polis, dün düzenlediği operasyonda 2 kişiyi yakaladı. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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