Motosiklet hırsızını burnundan tanıdı

Olay, Salı günü sabahın erken saatlerinde Harmantepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yürüyerek sokağa giren kapüşonlu hırsız, etrafı gözetledikten sonra park halindeki motosikletin yanına yanaştı. Motosikletin kilidini kıran şüpheli, motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkan Ali Yılkın motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Hemen güvenlik kamera görüntülerini izleyen Yılkın, motosikletinin çalındığını görünce güvenlik kamera görüntüleri ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ali Yılkın motosikletinin bulunmasını bekliyor.

"HIRSIZ BU KONUDA UZMAN. KİLİDİ KIRARAK MOTOSİKLETİ ÇALIYOR"

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, sokağa gelen kapüşonlu kişi, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra park halindeki motosikletin kilidini kırıyor. Yola çıkardığı motosiklete binen şüpheli, olay yerinden ayrılıyor.