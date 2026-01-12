Tahliye olduktan sonra yine aynı iş yerinden motosiklet çaldı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde motosiklet hırsızlığından tutuklanıp, tahliye edilen Ercan Y. yine aynı iş yerinden hırsızlık yapınca gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün saat 03.30 sıralarında motosiklet satışı yapılan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin, tornavidayla kapıyı kırarak girdiği dükkandan 50 bin lira değerinde motosiklet ve kask çaldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin Ercan Y. (19) olduğu belirlendi. Ekipler, Ercan Y.'yi motosiklet ve kask ile birlikte kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Motosiklet ve kask, iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ercan Y. adliyeye sevk edildi.

14 suç kaydı olduğu belirtilen Ercan Y.'nin geçen yıl 8 Eylül'de aynı dükkandan 19 saat arayla 2 kez 160 bin lira değerinde motosiklet hırsızlığı yapıp tutuklandığı ve kısa bir süre önce tahliye edildiği bildirildi.