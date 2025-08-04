Motosiklet Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çalan A.D., jandarmanın güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı. Motosikletini çaldıran şahıs, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, A.D. ile motosikleti satın alan G.D.'yi Çorlu'da gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosiklet çalan şüpheli, jandarmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle yakalandı.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde denize giren bir kişi, motosikletinin çalındığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, motosikleti A.D'nin çaldığını tespit etti.

Ekipler, motosikleti çalan A.D. ve motosikleti satın alan G.D'yi Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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