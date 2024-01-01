Motosiklet Hırsızı Erdemli'de Yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, park halindeki 5 motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliği tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ele geçirilen çalıntı 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, park halindeki 5 motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerden çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda ele geçirilen çalıntı 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.
Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.