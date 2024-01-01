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Motosiklet Hırsızı Erdemli'de Yakalandı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, park halindeki 5 motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliği tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ele geçirilen çalıntı 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, park halindeki 5 motosikleti çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerden çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen çalıntı 5 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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