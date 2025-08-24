Motosiklet Grubu, Kanser Hastası Çocuklar İçin Balon Uçurdu

Kayseri'de motosiklet grubu, kanser hastası çocuklar için balon uçurdu.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü, Talas Gençlik Merkezi ve Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) öncülüğünde buluşan 130 motosikletli rengarenk balonlarla kanser hastası çocuklar için şehir turu attı.

Motosikletliler daha sonra Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi bahçesinde bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Mert Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gönüllülerin etkinlikte bir araya geldiğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Hastanede tedavi sürecinde olan kardeşlerimize moral ve motivasyon olmuyoruz diye düşündüm. Bu şekilde çalışmamıza başladık ve altyapımızı hazırladık. Hastanede kanser tedavisi gören kardeşlerimize umut olmak için, onların yanında olduğumuzu göstermek adına sosyal farkındalık projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar 130 kadar motosikletli arkadaşımızın katılımı oldu."

Hastanede psikolog olarak görev yapan ve KANKA gönüllüsü Begüm Kıryar ise bugün tüm çocuklar adına balon uçuracaklarını belirtti.

Motosikletlerinin arkalarına bağladıkları rengarenk balonların ipini çözerek hastane çevresinde dolaşan grup, daha sonra aynı anda balonları gökyüzüne bıraktı.

Hastanede yatan çocuklar ise aileleriyle etkinliği pencerelerden izledi.